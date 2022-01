MEC divulga datas para inscrições no Sisu, Prouni e Fies 2022; confira

Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já podem se planejar para concorrer às vagas para ingresso no ensino superior através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O MEC divulgou nesta terça-feira (18) as datas de inscrições para cada um. As inscrições para o Sisu começam no dia 15 de fevereiro e podem ser feitas até as 23h59 do dia 18 de fevereiro. Já o prazo de inscrição para o Prouni será de 22 a 25 de fevereiro. E no início de março, do dia 8 ao dia 11, é a vez de se inscrever no Fies, que este ano oferta 110.925 vagas.

A quantidade exata de vagas ofertadas no Sisu e Prouni serão divulgados em breve, informou o MEC, assim como os editais do Sisu, Prouni e Fies, contendo os cronogramas completos e todos os critérios dos primeiros processos seletivos de 2022. A previsão é a de que os editais sejam publicados no Diário Oficial da União (DOU) ainda esta semana.

As inscrições para todos os três processos seletivos são gratuitas e devem ser feitas, exclusivamente, pela internet. Em todos os processos seletivos a classificação é feita com base na nota obtida na edição mais recente do Enem, sendo que, para o Fies, quem fez uma das edições do Enem, a partir de 2010 até a mais recente, também pode se inscrever.