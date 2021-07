Medalhista, Kelvin minimiza polêmica com Letícia Bufoni: ‘Só nos afastamos’ 

A torcida brasileira pelo sucesso de Kelvin Hoefler nas pistas de skate em Tóquio, no Japão, ao que tudo indica, estava desfalcada da compatriota e também skatista Letícia Bufoni. Neste domingo (25), em Tóquio 2020, a supercampeã do esporte radical foi às redes sociais explicar por que não celebrou com o mínimo entusiasmo a conquista do brasileiro, medalha de prata na estreia da modalidade em Jogos Olímpicos.

“Estão me perguntando por que não posto o Kelvin nos meus stories. O Kelvin, pelo que vocês perceberam, nunca está com a gente nos rolês por uma opção dele. Ninguém tem nada contra ele, pelo contrário, está todo mundo aqui comemorando que o Brasil ganhou uma medalha”, disse ela.

Direto da arquibancada do Ariake Sports Park, postou um stories sobre a medalha de ouro do japonês Yuto Horigome e, uma hora depois, uma foto do pódio que chamou de momento histórico. Também aparece ligeiramente sem graça num vídeo que repostou em seguida, falando sobre a competição que irá participar.

(Foto: Reprodução)

Após a conquista da medalha, Kelvin foi perguntado sobre a relação com os demais atletas. Ainda sem saber da postagem de Letícia, Kelvin minimizou qualquer polêmica e disse que eles naturalmente se afastaram.

Ele explicou que a vida os distanciou naturalmente e quis deixar claro que não houve nenhuma briga. Talvez, por seu jeito avesso a badalação, como ele mesmo explicou, a relação tenha ficado mais fria.

“Cresci junto com a Letícia. A tia dela morava na minha rua. A gente era muito próximo, mas ela foi antes para os Estados Unidos e a gente perdeu um pouco do contato. Mas é a mesma família”, disse o skatista. “Só nós afastamos, mas não tem nada demais.”

Apesar do não apoio de Letícia, Kelvin contou muito com a ajuda de Pâmela Rosa, outra skatista brasileira que também disputa, logo mais, o pódio na modalidade. Kelvin disse que a compatriota sempre o ajuda com o seu olhar apurado para a técnica das manobras, e deu dicas preciosas durante a competição, como não ficar no sol e se hidratar no calorão que faz na capital japonesa.

Já nesta segunda-feira em Tóquio, Letícia, Pâmela e Rayssa Leal começam a disputa por medalhas no street feminino. Entre as melhores do ranking, elas têm a chance de fazer um pódio triplo para o Brasil.