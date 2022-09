Médica de 28 anos é achada morta dentro de casa na Chapada Diamantina

Uma médica de 28 anos foi achada morta dentro de casa na quinta-feira (15), em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina.

Segundo a Polícia Militar, colegas de Ana Paula Almeida Souza chamaram uma equipe da PM porque não conseguiam falar com ela desde a quarta - ela não foi trabalhar na quinta.

Os policiais chamaram o dono do imóvel, que ajudou a abrir a casa, onde Ana Paula morava sozinha. Ela foi achada morta na porta do banheiro da suíte. Um secador de cabelo foi achado ao lado do corpo, o que gerou suspeita que ela possa tenha morrido eletrocutada.

Não havia sinais de arrombamento no imóvel. A perícia vai determinar o que causou a morte. A Polícia Civil foi chamada e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Ana Paula Almeida Souza é de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo. Ela era filha do presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Santo Antônio de Jesus (Sintraconsaj), Valdemir de Souza.