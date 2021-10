Medicamento contra covid reduz risco de morte e hospitalização, diz estudo da MSD

Resultados preliminares do molnupiravir, remédio experimental contra a covid-19 produzido pelo grupo farmacêutico MSD, divulgados nesta sexta-feira (1º), revelaram uma redução de cerca de 50% de chance de hospitalização ou morte para pacientes em risco de desenvolver formas graves da doença.

Caso seja aprovado, o medicamento, que foi projetado para introduzir erros no código genético do vírus, será o primeiro medicamento antiviral oral contra para a covid.

A MSD e sua parceira Ridgeback Biotherapeutics planejam conseguir a autorização para uso emergencial da pílula nos Estados Unidos o quanto antes. E afirmam que também vão submeter pedidos de licença às autoridades regulatórias de outros países.

“Tratamentos antivirais que possam ser feitos em casa para manter as pessoas portadoras de covid-19 fora dos hospitais são extremamente necessários”, afirmou Wendy Holman, presidente-executiva da Ridgeback.

No teste com pacientes de todo o mundo, o molnupiravir foi usado em intervalos de 12 horas por cinco dias. E, segundo a MSD, o sequenciamento viral feito até agora demonstra que o medicamento é efetivo contra todas as variantes do coronavírus, incluindo a delta.

A farmacêutica anunciou que espera produzir 10 milhões de pacotes do tratamento até o final deste e promete produção ainda maior no ano que vem.