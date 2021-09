Médico Luiz Tonon se casa com empresário durante cerimônia no Fasano Boa Vista

Foto: Acervo pessoal

O médico Luiz Tonon se casou na última quinta-feira, dia 16 de setembro, com o empresário Rodrigo Nóbrega. A cerimônia intimista, somente para os pais e padrinhos, ocorreu no Fasano Boa Vista, no interior de São Paulo. Luiz e Rodrigo namoraram por sete anos e meio ficaram noivos durante uma viagem à Nova York.

“Nosso encontro nos trouxe o que nos faltava para ser feliz. Parece simples, mas ser feliz não é uma questão de parecer, ser feliz é sentir. Sentir-se feliz, na sua plenitude e exageradamente. A gente não entendia como todos esses sentimentos eram tão profundos e nos tornavam cada dia mais próximos e unidos. A gente se fortaleceu na companhia um do outro, e isso é o que nos faz tão amigos”, nos disse Tonon.