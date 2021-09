Médico pediatra é assassinado dentro de consultório no oeste da Bahia

Um médico foi assassinado a tiros dentro do consultório onde trabalhava no município de Barra, no oeste da Bahia. O crime, que chocou a cidade, aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 8h30, na Rua Cardeal da Silva, bairro Rosário.

De acordo com a investigação policial, Júlio César de Queiroz Teixeira, de 44 anos, trabalhava em uma clínica particular da cidade. Logo após um paciente deixar seu consultório, um outro homem invadiu o local e atirou várias vezes contra o médico, que era pediatra e também prestava serviços como ultrassonografista. Em seguida, o criminoso fugiu do local em uma moto.

Júlio César foi socorrido às pressas por outros funcionários da clínica e levado para o Hospital de Irecê. Como um dos tiros atingiu sua cabeça, o médico não resistiu.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi até o local para fazer a perícia. A Polícia Civil informou que testemunhas estão sendo ouvidas e que as imagens das câmeras de segurança devem contribuir com a investigação do caso. As guias periciais foram expedidas.