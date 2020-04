Médico que morreu em Ilhéus após usar cloroquina teve receita dada por hospital

Diferente do que a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) informou anteriormente, o médico Gilmar Calasans Lima, 55 anos, que morreu por conta da covid-19, teve o medicamento hidroxicloroquina receitado pelo próprio Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. Inicialmente, a Sesab havia dito que ele tinha se automedicado por ser acesso ao remédio. No entanto, o CORREIO teve acesso à uma receita médica em nome dele. Procurada novamente, a secretaria disse que a prescrição receitada fugiu ao protocolo e será aberta uma sindicância para apurar o fato.

De acordo com informações do secretário de Saúde, Fábio Vilas-Boas, o médico Gilmar Calazans fez tratamento domiciliar por quatro dias, com a combinação hidroxicloroquina e azitromicina. Ele chegou a apresentar melhora clínica, sem febre ou dispneia, quando apresentou um mal súbito.

Em nota, a Sesab esclareceu que o Governo do Estado libera, mediante prescrição médica, o uso da associação dos medicamentos hidroxicloroquina e azitromicina para pacientes exclusivamente internados no Sistema Único de Saúde (SUS) com diagnóstico positivo para coronavírus (Covid-19). “Cabe ressaltar que outras alternativas terapêuticas também são disponibilizadas para emprego no tratamento de pacientes hospitalizados, tais como Ivermectina e Tocilizumabe”, informa o comunicado.

(Foto: Reprodução)