Médico que operou Ivete passa final de semana em Salvador; veio no jato da artista

Eduardo Fakiani (Foto: Alô Alô Bahia)

O cirurgião plástico Eduardo Fakiani, que operou Ivete Sangalo, semana passada, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, está passando o fim de semana em Salvador. O médico, de acordo com informações obtidas pelo site Alô Alô Bahia, veio com Ivete, de carona no avião particular da artista. Hospedado no Fasano, em frente à praça Castro Alves, Eduardo está aproveitando para rever as pacientes que possui na cidade.

Fakiani mora na capital paulista e, além do Sírio, também atende no Albert Einstein.

Ivete Sangalo (Foto: Rafael Mattei)

Cirurgia de Ivete

Ivete Sangalo deu entrada, na última segunda-feira, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Por lá, além de trocar as próteses de silicone que possui há alguns anos, também aproveitou parasse submeter a uma lipoaspiração no abdômen.