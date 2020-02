Médicos vetam participação de Rui Costa na festa de Iemanjá

(FOTO: Arisson Marinho)





Ainda se recuperando de uma cirurgia, o Goverador Rui Costa cancelou a participação na festa de Iemanjá, em Salvador, neste domingo (2), por orientação médica. Rui já havia programado sua ida ao bairro do Rio Vermelho para acompanhar um dos mais tradicionais eventos religiosos e culturais do calendário baiano, mas decidiu acompanhar as festividades ao lado dos familiares, no Palácio de Ondina.

O governador passou por uma cirurgia de retirada de glândulas mamárias em janeiro. Apesar de já ter reiniciado as atividades na Governadoria, ele ainda mantém alguns cuidados por orientação médica e não retomou a agenda pública para atos oficiais do Governo do Estado e eventos populares.