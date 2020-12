Medidas de Proteção nos bairros fecham o dia com 53 casos confirmados por teste rápido

Um total de 53 casos de coronavírus foram confirmados durante as Ações de Proteção à vida realizadas nos bairros de Brotas, Itaapuã, Pernambués e Pituba nesta segunda-feira (14). A prefeitura disponibilizou um total de 360 testes rápidos, 90 em cada bairro. Pernambués foi quem teve a maior taxa de casos positivos, com 18. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Veja tabela completa da ação no final da matéria.

Pernambués é o bairro que lidera o número de casos na capital baiana, com 3.786. Logo atrás vem a Pituba, que também foi a vice-líder em casos confirmados durante as ações realizadas hoje na Praça Ana Lúcia Magalhães. 13 dos 90 testes realizados deram positivo.

De acordo com a SMS, foram mais de 8 mil testes para detecção do novo coronavírus realizando em dezembro, dentro das localidades com Medidas de Proteção à Vida, nas 43 unidades básicas de referência do Salvador Protege e nos cinco gripários da capital. No total, 1.519 apresentaram diagnóstico positivo para a Covid-19.

Coordenador das ações de proteção à vida, Fábio Motta classificou como preocupantes os números nos bairros de Itapuã, Brotas e Pernambués e afirmou que o uso de máscaras é a ação mais segura na proteção contra o coronavírus.

"Estamos fazendo testes e é importante que as pessoas comparaeçam. A ideia é permanecer com as ações nos bairros de Itapuã, Brotas e Pernambués, já que os números são preocupeantes", disse o Fábio Motta antes de apontar que o caso da Pituba está em avaliação pelo prefeito ACM Neto.

Ainda de acordo com o coordenador, que também é Secretário de Mobilidade na capital baiana, a ideia é distribuir mais de um milhão de máscaras em Salvador até o final do ano.