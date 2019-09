Mega-Sena: vencedores dividirão prêmio com copeiras, diz deputado do PT

Os 49 funcionários do PT na Câmara dos Deputados que ganharam os R$ 120 milhões no "bolão" da Mega-Sena farão uma vaquinha e compartilharão o prêmio com quatro copeiras que costumavam participar do sorteio, mas que ficaram de fora no bilhete premiado.

A informação é do deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), que postou no Twitter nesta quinta-feira (19).

"Os assessores do PT que ganharam a Mega-Sena vão compartilhar o prêmio com as 4 copeiras que costumavam participar, mas que não o fizeram esta semana", escreveu no Twitter. A mensagem foi originalmente publicada pelo cientista político Emir Sader, e confirmada pela presidente do PT Gleisi Hoffmann, que elogiou a atitude, dizendo que "o prêmio foi socializado".

Outro deputado federal do partido, Dionilso Marcon também parabenizou o grupo. "É isso aí! Parabéns aos assessores que ganharam no bolão Mega Sena, pessoas humildes foram agraciadas e isso é muito bom! Como disseram socializamos o prêmio. Aproveito para dizer que o PT continuará obstruindo votações de projetos horrorosos do governo Bolsonaro", escreveu.

Vencedores

De acordo com dois vencedores, que pediram anonimato, cada um deles apostou R$ 10. Cada um dos vencedores vai ganhar cerca de R$ 2,5 milhões.

Assim que saiu o resultado, o grupo saiu comemorando pelo corredor chamando a atenção de quem passava. De acordo com um dos vencedores, eles apostam há mais de dez anos, em todos os sorteios.

Além do grupo, 406 apostas acertaram a quina (cinco números) e vão levar R$ 19.407,24 cada uma. Na quadra (quatro acertos) foram 24.366 apostas ganhadoras, que receberão R$ 461,96 cada uma.

O prêmio dos petistas é o terceiro maior prêmio acumulado neste ano e um dos 20 maiores da história. O maior foi sorteado em maio, para um sortudo que apostou pela internet e levou R$ 289 milhões.

Reação

O deputado Aliel Machado (PSB-PR) brincou com o resultado. "Fiquei sabendo que agora há uma orientação no PT contrário a taxar as grandes fortunas", afirmou o parlamentar. Outro deputado, não identificado, pegou o microfone para pedir ao presidente Jair Bolsonaro que entregue um cheque simbólico para o partido.