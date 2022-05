Megaoperação: 600 policiais cumprem mandados em Salvador

Mais uma operação é realizada pela polícia em Salvador para combater o crime organizado. A ação foi deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) na manhã desta quinta-feira (5).

A operação é decorrente de investigações e trabalhos de inteligência realizados durante seis meses. Alguns mandados estão sendo cumpridos no bairro de Pernambués.

Segundo o diretor do Draco, delegado José Bezerra Júnior, os criminosos atuam em diversos pontos de Salvador. “Além dos crimes de tráfico e homicídios no próprio bairro, eles são responsáveis também por roubos em regiões como as Avenidas ACM, Tancredo Neves e Paralela, entre outras localidades ”, informou.

As ações em campo são desenvolvidas por 600 policiais civis e militares dos Departamentos de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Inteligência Policial (DIP), de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), de Polícia Metropolitana (DEPOM), de Crimes Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), Coordenação de Operações Especiais (COE), da Superintendência da Inteligência (SI) da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Da Polícia Militar atuam, a Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE-Polo), Rondesp Central, Tático Ostensivo Rodoviário do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (TOR/BPRv), Companhia de Intervenção Prisional (CIRP) do Batalhão de Guarda da PM, Companhia de Patamo do Batalhão de Choque (BPChq) e Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA), Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (Bepe), Coorenação de Operações de Inteligência (CoordOInt) e Setor de Operação de Inteligência (Soint) do Comando de Policiamento Regional Central e a 1a Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e outras companhias de área.