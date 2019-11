Meia do Vitória é convocado para Seleção Brasileira Sub-20

O meia Maikon Douglas, do Vitória, foi convocado para a Seleção Sub-20. Integrante das equipes sub-20 e sub-23 do Leão, o jogador foi chamado pelo técnico André Jardine para disputar um torneio triangular contra Peru e Colômbia, na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Maikon Douglas se apresentará nesta segunda-feira (25). No rubro-negro desde 2016, é considerado uma das promessas das divisões da base do clube e, recentemente, assinou um contrato válido por cinco temporadas. O meia já tinha sido chamado, aliás, para um período de treinos na Seleção Brasileira Sub-18, que também tem Jardine no comando.

O Brasil estreia no torneio contra o Peru, no dia 1º de dezembro, às 16h30. Depois, é a vez de encarar a Colômbia, dia 4, às 10h. Antes, os dois adversários se enfrentam no dia 28.