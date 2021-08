Meio caminho não andado: Vitória empata com Vila Nova e fecha turno na zona

Nada de jogo vistoso ou futebol empolgante. No encerramento do primeiro turno da Série B do Brasileiro, o Vitória manteve a tônica apresentada durante todo o campeonato. Na noite desta quarta-feira (18), o Vitória se mostrou apático e apenas empatou em 0x0 com o Vila Nova, no estádio OBA, em Goiânia. Já são seis rodadas sem vencer.

No reencontro do novo técnico Wagner Lopes com o ex-clube, o Vitória mais uma vez não conseguiu se impor. O resultado registrado consolida um jejum incômodo. O Leão passou o turno inteiro sem vencer como visitante. Foi o 10º empate no torneio. Nenhum time saiu de campo tantas vezes com placares igualados.

A zona de rebaixamento é uma realidade. O novo tropeço manteve o Vitória na 18ª colocação, agora com 16 pontos, apenas quatro a mais que o lanterna Brasil de Pelotas, que ainda entrará em campo nesta 19ª rodada. O Vila Nova somou 19 e segue em 15º lugar.

O jogo

Um dos destaques do Vitória na Série B, o goleiro Lucas Arcanjo teve que mostrar serviço logo aos cinco minutos de jogo, quando Mazetti cruzou para Henan. O atacante cabeceou no canto e o defensor rubro-negro se esticou todo para evitar o gol do Vila Nova.

A equipe goiana voltou a investir com Xandão. O zagueiro cobrou falta com força, a bola passou pela barreira e ficou nas mãos de Lucas Arcanjo. A reação do Vitória veio aos 24 minutos, após falha de Formiga. Wesley ficou com a bola e serviu Gabriel Bispo, que bateu de primeira e mandou perto da trave.

O Vitória voltou a ter boa oportunidade de abrir o placar pouco tempo depois. Marcinho fez boa jogada pela esquerda e cruzou para a área. A bola passou por Samuel, mas o centroavante mesmo já na pequena área não conseguiu chutar contra a meta vazia.

Quem também desperdiçou chance dentro da área foi Henan. O atacante do Vila Nova chutou para o gol, mas Lucas Arcanjo fez grande defesa com os pés e garantiu a manutenção da igualdade no marcador.

O último lance de perigo registrado antes do intervalo do jogo foi protagonizado por Fernando Neto. O volante do Vitória aproveitou uma sobra de bola e mandou bonito muito perto da trave.

No segundo tempo, a única chance de gol real foi registrada pelo Vila Nova aos 11 minutos. Depois que Kelvin levantou a bola na área, a defesa do Vitória afastou mal e a bola sobrou com Dudu, que bateu colocado e viu a bola passar perto da trave rival. Daí por diante, as duas equipes caíram muito de rendimento, produziram quase nada, não arriscaram e, consequentemente, levaram o placar de 0x0 até o final.

Próximo jogo

O Vitória inicia o segundo turno da Série B atuando dentro de casa. No sábado (21), às 16h30, o Leão recebe o Guarani, no Barradão. A rodada marcará a estreia do VAR (árbitro de vídeo) na segunda divisão do Brasileiro.



FICHA TÉCNICA

Vila Nova 0x0 Vitória - 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vila Nova: Georgemy, Mazetti, Renato Silveira, Xandão e Willian Formiga (Bruno Collaço); Dudu, Moacir e Renan Mota (João Pedro); Alesson (Douglas Coutinho), Henan (Alan Mineiro) e Kelvin (Johnatan Cardoso). Técnico: Hemerson Maria.

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata (Van), Mateus Moraes, Wallace Reis e Roberto; Gabriel Bispo (João Pedro), Fernando Neto e Soares (Eduardo); Wesley Pionteck (David), Samuel (Eron) e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes.



Estádio: OBA, em Goiânia

Cartão amarelo: Wallace, Fernando Neto e Eduardo

Arbitragem: Rafael Carlos Salgueiro Lima, auxiliado por Pedro Jorge Santos de Araújo e Rondinelle dos Santos Tavares.