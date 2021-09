Meio, lateral e ataque: conheça Luizão, novo reforço do Bahia

O meio-campo do Bahia ganhou mais um reforço. Aliás, se depender de Luizão, lateral e ataque também vão contar com os seus serviços a partir de agora. Último jogador anunciado pelo tricolor, o volante foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (1º).

Na Cidade Tricolor, o atleta destacou a polivalência como a sua principal característica. Luizão conta que está preparado para atuar no meio-campo, na lateral ou como extremo no ataque caso o treinador Diego Dabove assim deseje.

"Eu sou um jogador bem versátil, jogo tanto como camisa 6, como diz na Europa, ou primeiro volante, como número 8, tenho uma boa chegada ao ataque. Mas também já atuei como lateral e como extremo. Onde o treinador quiser eu vou dar o meu melhor para ajudar a equipe", explicou o jogador, dando o seu cartão de visitas.

Aos 23 anos, Luizão foi formado nas categorias de base do São Paulo, mas terá no Bahia a primeira chance de atuar profissionalmente no Brasil. Ele deixou o país em 2017 quando tinha 19 anos, rumo ao Porto, como moeda de troca do clube paulista pelo zagueiro Maicon. A partir daí, começou a andança pelo continente europeu.

"Eu fiquei muito tempo fora e assim que recebi a notícia que o Bahia estava interessado eu não tive dúvidas em vir para cá", iniciou ele.

"Eu comecei a minha carreira na base do São Paulo, com 10, 11 anos, com 19 fui para o Porto. Lá eu joguei na equipe B, joguei alguns jogos na equipe principal, e depois fui emprestado para a Ucrânia. Lá eu cheguei na final da Copa da Ucrânia, mas perdemos nos pênaltis, infelizmente. Eu regressei ao Porto, mas logo depois voltei em definitivo para a Ucrânia, estava no Vorskla. Agora estou pronto para trabalhar forte aqui no Bahia", continuou.

Luizão chega ao Bahia em um momento de turbulência. O tricolor não vence pelo Brasileirão há oito rodadas e entrou na briga contra o rebaixamento. Apesar de dizer que vai agregar ao grupo, ele não se coloca como o salvador da pátria e diz que só com a força do coletivo o Esquadrão vai reencontrar o caminho dos triunfos. O volante já está regularizado e pode estrear contra o Fortaleza, sábado (4), em Pituaçu.

"Eu acho que todos os clubes já passaram por situações assim, acho que não sou eu quem vai chegar para mudar tudo, é o coletivo. Eu cheguei há pouco tempo, mas vejo que os jogadores estão trabalhando muito forte. Eu chego para agregar, para dar o melhor melhor e tenho certeza que vamos sair dessa”, afirmou.

No Bahia, Luizão vai disputar posição com Patrick, Jonas, Matheus Galdezani, Raniele e Pablo. Na manhã desta quarta-feira, ele trabalhou no CT Evaristo de Macedo, sob o comando do técnico Diego Dabove.