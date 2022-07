Melanie Rauscher, do 'Largados e Pelados', é achada morta em circunstâncias misteriosas

Melanie Rauscher, conhecida por participar do reality "Largados e Pelados" em 2013 e 2015, foi encontrada morta em circunstâncias misteriosas no dia 17 de junho. Ela tinha 35 anos e serviu a Marinha dos Estados Unidos na Guerra do Iraque.

O corpo da veterana das Forças Armadas estava na cama do quarto de hóspedes. Perto dela, estavam algumas latas de ar comprimido. Os objetos chamaram a atenção dos detetives, mas ainda não se sabe se os itens estão relacionados com a morte.

O caso aconteceu em Prescott, no estado americano do Arizona. No entanto, Melanie é natural da Filadélfia, maior cidade do estado da Pensilvânia, onde foi criada pelos pais com as três irmãs.

Quem era Melanie Rauscher

A ex-militar estudou em uma universidade na Virgínia antes de entrar para a Marinha dos Estados Unidos, sendo enviada para uma base no Iraque durante a guerra no país.

Apesar de ter deixado a Marinha, nos últimos anos ela estava trabalhando no Centro Médico de Prescott dedicado a veteranos de guerra.

Em posts nas redes sociais, amigos e parentes de Melanie seu amor pelas atividades ao ar livre, vista também em suas participações em "Largados e Pelados", em 2013 e 2015.

A ex-participante do reality de aventura foi descrita como uma "entusiasta" da natureza e dos animais, "pequenos e grandes", acostumada a acampamentos, escaladas e outras atividades radicais.