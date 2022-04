'Melhor atuação da carreira', celebra Jacaré após estreia no Bahia

Grande nome do Bahia no triunfo sobre o Cruzeiro, na última sexta-feira (8), pela estreia na Série B, o atacante Vitor Jacaré ainda colhe os louros dos dois gols que marcou sobre o time mineiro, na Fonte Nova.

Durante entrevista no CT Evaristo de Macedo, na manhã desta segunda-feira (11), Jacaré afirmou que a atuação contra a Raposa foi a melhor da carreira dele como jogador profissional.

"Tive atuações boas. Me destaquei no Caucaia. Fiz alguns jogos bons no Ceará, mesmo jogando pouco. E chegar assim no Bahia, fazer um grande jogo, uma grande estreia, tenho certeza que foi o melhor jogo meu na carreira. Estou feliz de estar aqui fazendo o que mais gosto", explicou ele.

Herói improvável do Bahia, o atacante começou o duelo no banco de reservas, mas entrou na segunda etapa para mudar a história do jogo. Ele precisou de apenas 40 segundo e toque na bola para balançar as redes pela primeira vez pelo tricolor. Já no segundo gol, Jacaré mostrou categoria e acertou um belo chute.

A atuação foi suficiente para o atacante cair nas graças da torcida. Logo de cara, ele ganhou música e até coreografia.

"Foi uma emoção grande ver a torcida gritando o meu nome, fazendo gesto de Jacaré. A torcida pode ter certeza de que sempre vou dar o meu máximo dentro de campo para que, no final, a gente possa comemorar grandes coisas. Se Deus quiser, títulos. Depois fiquei acompanhando os lances nas redes sociais e vi a torcida fazer aquela festa maravilhosa. Não tenho palavras para descrever", afirmou.

Conselhos de Vina

Antes de chegar ao Bahia, Vitor Jacaré estava no Ceará. No alvinegro, ele virou amigo de um jogador bem conhecido dos tricolores: o meia Vinícius. Jacaré conta que recebeu conselhos de Vina e que por isso escolheu o número 29, o mesmo que o amigo usa.

"A relação é muito boa, de irmão para irmão. Ele vem me aconselhando. Como ele é um cara mais experiente, já rodou vários clubes, fez uma equipe muito boa no Bahia. Me dá vários conselhos. Considero a nossa relação de irmão", explicou.