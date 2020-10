Melhor visitante, América-MG impõe nova derrota ao Vitória no Barradão

O melhor visitante da Série B fez mais uma vítima. Na noite desta terça-feira (6), o Vitória recebeu o América-MG no Barradão e perdeu por 2x1 em partida válida pela 14ª rodada. Foi a segunda derrota do Leão em seu estádio na competição - a primeira aconteceu exatamente uma semana antes, para o CSA, por 1x0.

Os gols do jogo foram marcados por Ademir e Felipe Azevedo, ambos no primeiro tempo para o Coelho, e Thiago Carleto, em cobrança de pênalti para o rubro-negro na etapa final.

Com o resultado, além de não conseguir se aproximar do G4, o Vitória caiu duas posições na tabela. Começou a rodada em 8º e, agora, com os 18 pontos, aparece em 10º. Há três partidas sem vencer, também viu a distância para o G4 subir para cinco pontos. Já o América-MG, que não vencia há quatro partidas - mesmo período que estava sem balançar as redes -, subiu para 5º.

O próximo duelo do Leão será mais uma vez no Barradão, no sábado (10), às 16h, contra o Avaí. O time catarinense é treinado por Geninho, que começou o ano no rubro-negro.

O jogo

Os primeiros minutos do jogo foram movimentados. O Vitória criou boa chance com Ewandro, que finalizou mas foi impedido por Sávio, enquanto o América-MG viu Felipe Azevedo chutar quando Ronaldo estava longe da meta, só que o atacante foi travado.

Aos seis minutos, o placar foi aberto pelo Coelho. Ademir recebeu pela direita e chutou, de esquerda, no ângulo. Pouco depois, o camisa 10 visitante apareceu de novo em ótima jogada, passando por Guilherme Rend, chegando até a linha de fundo e cruzando. A ideia era enviar a bola para Sávio, que ia receber sem goleiro, mas Bocão se deu melhor e tirou.

O Leão ficou pertinho do empate com João Victor, aos 17 minutos. Carleto cobrou escanteio pela esquerda e o zagueiro subiu sozinho para cabecear, só que Messias afastou quase em cima da linha. Júnior Viçosa também tentou deixar o dele, mas chutou sem mira.

O segundo gol da partida veio 20 minutos depois do primeiro. O lance começou quando Ademir lançou Léo Passos, que finalizou, para a defesa de Ronaldo. No rebote, Geovane chutou, foi travado, Felipe Azevedo aproveitou a sobra e marcou o 2x0.

O Vitória não desanimou e seguiu na busca por um gol. Aos 34 minutos, Fernando Neto teve o chute defendido por Cavichioli, sem rebote. Aos 39, Carleto cobrou falta com força, também travado pelo goleiro. E, no minuto seguinte, Bocão fez boa jogada e cruzou para Marcelinho, que finalizou de canhota, frente a frente com Cavichioli - mas o arqueiro, mais uma vez, impediu.

No início do segundo tempo, por muito pouco, o América-MG não fazia o terceiro gol. Depois de uma cobrança de falta de Carleto, defendida por Cavichioli, o Coelho saiu em contra-ataque em velocidade, com Ademir. O atacante se livrou dos marcadores, tirou Ronaldo e, de cara a cara com um gol aberto, mandou na trave.

Aos 32 minutos da etapa, Carleto cruzou na busca por Jordy Caicedo, mas a bola pegou em Anderson na pequena área, o árbitro viu braço no lance e marcou pênalti. O atacante quis bater, mas Wallace pegou a bola e deu para Carleto. O lateral cobrou e diminuiu para o Leão: 2x1.

Após o gol, o Vitória tentou buscar o empate. Lucas Cândido finalizou com perigo, Dudu chutou de perna direita assustando Cavichioli, João Victor cabeceou para defesa do goleiro. Mas o gol não saiu e o Leão sofreu nova derrota na Série B.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x2 América-MG - 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Vitória: Ronaldo, Jonathan Bocão, Wallace, João Victor e Thiago Carleto; Guilherme Rend (Lucas Cândido), Fernando Neto e Marcelinho (Juninho Quixadá); Ewandro (Dudu), Júnior Viçosa (Jordy Caicedo) e Alisson Farias (Vico). Técnico: Bruno Pivetti.

América-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e Sávio; Zé Ricardo, Juninho (Geovane) e Alê; Ademir (Felipe Augusto), Léo Passos (Vitão) e Felipe Azevedo (Thalys). Técnico: Lisca.

Estádio: Barradão.

Gols: Ademir, aos 6 minutos, Felipe Azevedo, aos 26 do 1º tempo; Thiago Carleto, aos 33 minutos do 2º tempo.

Cartão amarelo: João Victor (Vitória); Matheus Cavichioli, Alê, Ademir, Geovane e Felipe Augusto (América-MG).

Arbitragem: Andrey da Silva e Silva (PA), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Bárbara Roberta da Costa Loiola (PA).