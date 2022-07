Membro da equipe de spinoff de Law & Order é morto em local de filmagem

Um membro da equipe do seriado "Law & Order: Organized Crime" foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (19) no local de filmagem da série em Nova York, nos EUA.

O funcionário, identificado como Johnny Pizarro, 31 anos, chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu. As gravações foram suspensas.

Segundo o New York Times, Pizarro é de Nova York e estava trabalhando se assegurando que a rua em Greenpoint, no Brooklyn, estava liberada para que veículos ligados ao seriado pudessem estacionar.

Na hora do crime, ele estava sentado em um carro quando um homem sozinho se aproximou, abriu a porta do veículo e atirou na cabeça e no pescoço de Pizarro. Ele foi levado ao Woodhill Hospital Center, no Brooklyn, onde foi declarado morto.

Até agora, ninguém foi preso e não se sabe o que motivou o crime.

"Law & Order: Organized Crime" é transmitida nos EUA pela NBC e está filmando atualmente a terceira temporada.

"Estamos entristecidos e chocados de saber que um dos nossos membros da nossa equipe técnica foi vítima de um crime nessa manhã e morreu", disse um representante da NBC e da Universal Television, que produz a série, em comunicado. "Estamos trabalhando com a polícia local enquanto eles continuam a investigar".