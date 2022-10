Memes tomam conta das redes sociais em dia de eleição; veja os melhores

Os memes movimentaram as redes sociais neste domingo (2) de eleições. Apesar do clima de rivalidade e tensão pela vitória de seus candidatos, os internautas acharam um espaço para fazer graça e rir antes da apuração total das urnas.

Teve até piada com os sistemas de votação de outros países, chacota com ex-BBB perseguido, gracinha com os votos no exterior, e o meme da vida real: Padre Kelmon (PTB) foi recebido em um voo ao som de "Viva, São João", após ser chamado de padre de festa junina pela candidata à presidência Soraya Thronicke (União Brasil).

No Twitter, a região Nordeste foi o assunto mais comentado no início da apuração dos votos, gerando memes pelos eleitores que não querem a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL): "Meu Nordeste vai salvar o país inteiro".

Veja a seleção dos melhores: