Menina de 5 anos é morta a tiros durante ataque a padrasto em bar na Bahia

Uma criança de 5 anos foi morta com quatro tiros neste domingo (8), em Barreiras, no oeste da Bahia, durante um ataque em que o alvo era o padrasto dela. Segundo a Polícia Civil, Anny Heloísa de Oliveira morreu na hora.

Além do padrasto, a menina estava acompanhada da mãe, que passou mal após o ataque e foi hospitalizada. Os nomes do casal, que não foram atingidos no ataque, não foram divulgados. O corpo da menina foi enterrado nesta segunda-feira.



Foto: Repórter Paiva/Blogbraga

O autor do homicídio é um homem que, segundo a polícia, é ex-presidiário. Ele havia discutido com o padrasto da criança na noite de sábado, em outro bar no mesmo bairro, o Barreiras I.

Na discussão, o padrasto teria desferido um tapa no rosto do homem, que o jurou de morte. O homem foi preso instantes após o crime. Ele tinha ido ao bar numa moto com um comparsa, ainda não localizado pela polícia.