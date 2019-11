Menina de 7 anos é baleada em Chicago enquanto pedia doces no Halloween

Uma menina de 7 anos foi baleada enquanto pedia doces na noite de Halloween. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (31) em Chicago, nos Estados Unidos.

A menina, baleada na região do peito, foi levada para um hospital em estado grave, de acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Larry Langford. Um homem de 30 anos, que também estava no local, levou um tiro na mão, mas foi socorrido no hospital e está em condição estável.

De acordo com a polícia local, o caso aconteceu no bairro de Little Village. A menina estaria acompanhada da família quando um grupo de homens surgiu na rua, perseguindo um outro indivíduo Um dos membros do grupo teria então feito os disparos, que atingiram a criança.

Uma testemunha que trabalhava em uma loja próxima ao local contou ao Chicago Tribune que ouviu quatro disparos e resolveu ir à rua para ver o que estava acontecendo. "O pai da menina estava gritando, 'minha pequena foi baleada'", disse.

A polícia ainda não tem ninguém sob custódia e nem uma descrição precisa do atirador. No entanto, imagens de câmeras de segurança próximas ao local do crime foram recolhidas e devem ajudar na investigação.

"Isso é inaceitável", disse o sargento Rocco Alioto. "Uma menina de 7 anos pedindo doces no Halloween, acompanhada pela família, ser atingida por um tiro porque um grupo de homens querem atirar em outro homem." Fonte: Associated Press.