Menino de 10 anos morre após ser picado por cobra em Queimadas

Uma criança morreu após ser picada por uma cobra, na cidade de Queimadas, que fica a 308 km de Salvador. A unidade de saúde em que João Emanuel dos Santos Mendes, de 10 anos, foi atendido, não possuía soro antiofídico - necessário para reverter o efeito do veneno - e a criança veio a óbito na manhã desta quinta-feira (18).

João Emanuel foi picado pela cobra no quintal da casa onde morava, na tarde da última quarta-feira (17). Ele chegou a ser levado no mesmo dia para a emergência do hospital da cidade, mas não resistiu.



Em nota publicada nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse que o armazenamento de soros para picadas de animais peçonhentos está centralizado em outros municípios, por determinação da Comissão Intergestores Regional (CIR). O estoque mais próximo fica armazenado no hospital municipal de Serrinha, a 132 km de Queimadas, trajeto que dura cerca de 3h.



A secretaria também alegou que os familiares da vítima informaram à equipe médica que o garoto tinha sido picado por uma formiga e, não, por uma cobra, o que agravou o quadro, impedindo a assistência em tempo adequado.