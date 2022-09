Menino de 2 anos morre após ataque de pitbull em Jequié

Um menino de dois anos morreu após ser atacada por um cachorro da raça pitbull em Jequié. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (19), ba rua Manelito Rebouças, no bairro Mandacaru.Ele foi identificado como Guilherme Santos Sena, depois de inicialmente a Polícia Militar ter informado que se tratava de uma menina, informação corrigida pela Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do 19º batalhão foi chamada por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles informaram que estavam tentando socorrer a criança, sem sucesso, já que o menino estava caído no chão próxima ao animal, que "demonstrava bastante agressividade".

Quando os policiais chegaram ao local, mataram o cachorro com autorização da família, para que finalmente os profissionais de saúde pudessem chegar até o garotinho, mas foi constatado que ele já estava morto.

O cachorro era o animal de estimação da família.

O local foi isolado para a realização de perícia.