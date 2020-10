Menino de 6 anos morre afogado ao tomar banho de rio no norte da Bahia

Um menino de 6 anos morreu afogado após entrar no Rio do Peixe, que fica entre Santaluz e Queimadas, municípios do norte baiano.

Alan Carvalho de Jesus foi com a família para o local e decidiu tomar banho no rio. Quando os familiares decidiram retornar para casa, por volta das 15h, deram falta do menino.

Os parentes saíram em busca da criança, que já foi encontrada morta. Eles tentaram fazer manobras de reanimação foram feitas, sem sucesso.

O corpo do menino foi levado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado para Serrinha, onde passará por perícia.

O caso foi registrado na delegacia de Santaluz, que investigará o caso.