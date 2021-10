Menino de 7 anos morre após se engasgar com bexiga no sudoeste baiano

Heitor Silva Santos, de apenas 7 anos, morreu na tarde desse domingo (24) após se engasgar com uma bexiga que ele brincava, na sua casa, no distrito de Catolezinho, zona rural de Itambé, no sudoeste do estado.

Segundo o site Giro Ipiaú, o garoto, que era filho único, chegou a ser socorrido para o Hospital Cristo Redentor, em Itapetinga, mas acabou morrendo na unidade.

O sepultamento estava marcado para acontecer nesta segunda-feira (25), no próprio distrito de Catolezinho.

A escola onde Heitor estudava divulgou uma nota de pesar se solidarizando com a família e amigos e suspendeu as aulas nesta segunda. Com informações do site Notícias VCA.