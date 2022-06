Menino desaparecido há 8 dias é encontrado vivo em esgoto na Alemanha

Foto: Reprodução

Uma criança que estava desaparecera há 8 dias foi encontrado vivo dentro de uma tubulação de esgoto na cidade de Oldenburg, na Alemanha. O local onde Joe estava fica a cerca de 20 metros da casa dos pais da criança.

De acordo com as autoridades locais, a última aparição de Joe fora em 17 de junho. Desde então, a polícia iniciou a uma busca em toda a Alemanha com dezenas de equipes à procura do paradeiro da criança.

Apesar do esforço, o caso foi desvendado apenas neste sábado, e bem ao lado de casa. Tudo aconteceu após um homem, de 43 anos, relatar à polícia que ouviu um barulho fraco vindo de um esgoto pluvial.

Após o aviso, os policiais, bombeiros e enfermeiros foram até o local e conseguiram resgatar Joe. Eles levantaram a tampa do bueiro e um bombeiro desceu para resgatar a criança.

O menino estava hipotérmico, mas respondia aos estímulos e não tinha ferimentos graves. Ele foi levado para o hospital e se recupera bem, segundo a mídia local.

"Graças a uma dica do público, conseguimos encontrar Joe em um sistema de esgoto hoje. O mais importante é que ele está vivo e foi imediatamente levado para um hospital onde está internado. boas mãos. Todos nós podemos respirar aliviados", disse o chefe de polícia Johann Kuehme.