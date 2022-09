Meninos Rei está de malas prontas para participar da semana de moda de Milão

A marca baiana Meninos Rei, criada pelos irmãos e afro-empreendedores Júnior Rocha e Céu Rocha, vai desfilar, dia 20, na semana de moda de Milão, uma das mais prestigiadas do mundo. Serão 15 looks, a maioria da coleção “Meu Ori é minha Voz", apresentada na edição mais recente da São Paulo Fashion Week, além de outros inéditos.



A dupla criativa foi convidada pela plataforma de moda Brasil Eco Fashion (BEC) e pela Fashion Vibes, que promoverão desfiles e showroons de moda sustentável na Itália. “O convite partiu depois do desfile na SPFW. Vamos poder mostrar nossa ancestralidade, representatividade e personalidade ao mundo”, destaca Céu Rocha.



Junto com as roupas de modelagens ousadas e criações afro-urbanas, a Meninos Rei comporá os looks com balangandans da casa Ilê de Odé - direto da feira de São Joaquim; colares assinados pelo designer Wagner Obara, da Obara Design, feitos com exclusivamente para o desfile; brincos e anéis por Luana Rodrigues, da LR Atelier; sandálias de Lucas Lemos, da Tsuru; e bags, pochetes e buckets idealizados por Vinícius Carmezim, da Ziê.



“Sempre levamos os nossos conosco. Temos que pensar na moda de um jeito coletivo, para todos”, destaca Júnior Rocha. “Somos uma marca de dois afro-empreendedores filhos do Subúrbio Ferroviário de Salvador que está alcançando os espaços que sempre nos foram negados e abrir esses espaços inclusivos só nos fortalece e mostra que estamos no caminho certo", completa.

A Meninos Rei integra o time de marcas que participa do Afro Fashion Day desde seu primeiro ano, em 2015. O evento de moda, que a cada edição se reinventa, é um projeto realizado pelo Jornal CORREIO em novembro, mês da Consciência Negra, e une o empreendedorismo de designers baianos com o profissionalismo de modelos pretos em um desfile exclusivo.



Confira como foi o mais recente desfile da Meninos Rei na São Paulo Fashion Week: