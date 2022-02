Mensagens reveladas pela Faroeste implicam ex-chefe do MP

Laudo da perícia realizada em smartphones apreendidos pela PF em endereços ligados à ex-chefe do Ministério Público do Estado (MP), Ediene Lousado, implica diretamente a promotora de Justiça na blindagem a acusados de participar do esquema de grilagem e venda de sentenças desarticulado pela Operação Faroeste. O documento reúne transcrições e imagens de trocas de mensagem por WhatsApp, cuja autenticidade foi confirmada pela Satélite, e já está anexado aos autos da ação penal movida contra Ediene. Grande parte das conversas prova que, durante o tempo em que chefiou o MP, a promotora usou a influência para proteger investigados, vazar informações e atender favores de autoridades, com objetivo de se manter no poder.

Além da mira

A devassa sobre o material apreendido pela Faroeste em 14 de dezembro de 2020 traz também diálogos em que Ediene Lousado revela detalhes pouco conhecidos sobre o escândalo dos respiradores, incluindo a proximidade entre suspeitos e políticos graúdos.

Conversas secretas

O governo do estado mantém negociações avançadas com um grande grupo empresarial interessado em ocupar o espaço deixado pela Ford desde janeiro do ano passado, após a montadora fechar a fábrica de automóveis de Camaçari. O nome da companhia e o setor em que ela atua são mantidos sob grau máximo de sigilo pelo primeiro escalão do Palácio de Ondina, mas a expectativa é anunciar os detalhes do acordo em abril ou maio, caso ele vá adiante. No núcleo político do governo Rui Costa (PT), a concretização do negócio antes da campanha eleitora é vista como arma para neutralizar críticas sobre a falta de empenho em recompor perdas causadas à economia do estado pela saída da Ford.

Tacho aceso

Embora o ator Mário Frias ainda se sustente na Secretaria Especial da Cultura, sabe lá até quando, a queda do seu braço direito, o PM baiano André Porciuncula, é tida como irreversível no Planalto. Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura desde outubro de 2020, Porciúncula controla a porteira da Lei Rouanet, mas enfrenta fritura em fogo alto. A ponto de ser o único da cúpula do órgão a ter gastos de viagem a Los Angeles revelados esta semana pelo governo federal.

Farinha pouca

Parlamentares da Bahia que integram a bancada petista no Congresso se queixam abertamente da postura distante adotada pelo senador Angelo Coronel (PSD) da base aliada ao partido, justo no momento de desarrumação da chapa governista para a disputa estadual. Nas conversas internas, deputados do PT acusam Coronel de pensar somente nele e nos planos políticos da família

Xis da questão

Em meio ao choque de versões sobre a candidatura do senador Jaques Wagner (PT) ao governo, caciques da base e da oposição têm só uma certeza: a de que Rui Costa vai concorrer ao Senado. Se Wagner permanece no páreo, abre a pista para o senador Otto Alencar (PSD) ou repete a dobradinha que ambos fizeram em 2010, ninguém arrisca palpite.