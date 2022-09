Mercado Iaô abre inscrições para empreendedores negros

Estão abertas as inscrições para afroempreendedores, na área de gastronomia, música, moda e artesanato e serviços criativos, interessados em comercializar seus produtos na primeira edição do Mercado Iaô Primavera. O evento acontece no dia 25 de setembro (domingo), das 10 às 20 horas, na Fábrica Cultural, na Ribeira e integra o Programa Acelera Iaô, que conta com o patrocínio do Grupo Carrefour e apoio da Prefeitura Municipal de Salvador.

Esta edição especial segue o mesmo conceito dos encontros de Verão que movimentaram a Ribeira, com áreas de gastronomia, feira com diversos produtos, serviços criativos. A cada ocasião, o projeto foi comandado pela presidente da Fábrica Cultura, Margareth Menezes e acompanhado de apresentações de shows e DJs em palcos alternativos.

INSCRIÇÕES

Estes espaços serão ocupados por afroempreendedores, que podem se inscrever gratuitamente, de 02 a 12 de setembro, acessando o site da Fábrica https://fabricacultural.org.br . O resultado será divulgado no dia 15 de setembro e estão disponíveis mais de 150 vagas, distribuídas nas áreas de artesanato, serviços criativos, moda, música e gastronomia.

PROGRAMAÇÃO

Além do show musical de Margareth Menezes, estão previstas apresentações de alguns dos artistas contemplados pelo Programa Acelera. Da mesma forma, está previsto o painel Histórias Que Aceleram, um bate papo com afroempreendedores. O Mercado Iaô é realizado pela Fábrica Cultural.

INFORMAÇÕES

