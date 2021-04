Mercado Livre abre 7.200 vagas de emprego em todo o Brasil, incluindo Bahia

O Mercado Livre, empresa argentina de tecnologia que oferece soluções de comércio eletrônico, está com um projeto ambicioso de expansão na América Latina e quer contratar 16 mil funcionários, sendo 7,2 mil deles somente no Brasil.

Além disso, a meta da companhia é investir R$ 10 bilhões por aqui, principalmente nas áreas de logística e fintech.

Para se candidatar às vagas no País, basta acessar este link. Já para tentar alguma das outras vagas destinadas aos demais países da América Latina, a candidatura será disponibilizada no Linkedin da Mercado Livre e em uma página específica da companhia em espanhol.

Na página brasileira você pode filtrar as vagas por cargos e são três: Analista/Consultor; Auxiliar/Operador e Logística/Distribuição.

Os postos estão distribuídos nas principais cidades e estados onde a companhia opera no Brasil, incluindo a Bahia. Em Lauro de Freitas, há vagas para Representante de envios.

É de responsabilidade do representante de envios:

Garantir que todos os produtos que chegam ao nosso centro de distribuição sejam recebidos, embalados e etiquetados, a fim de que aqueles que vendem e compram no Mercado Livre possam entregar e receber seus produtos o mais rápido possível; Verificar a documentação de cada produto e garantir a integridade dos registros e da embalagem para que cada usuário continue acreditando e confiando na nossa empresa; Propor em equipe formas de otimizar as operações do nosso centro de distribuição para que continuemos melhorando a experiência dos nossos usuários.

O único requisito informado para o cargo é ter ensino médio completo.

Mercado Livre na Bahia

O primeiro Centro de Distribuição do Mercado Livre instalado na Bahia já está em funcionamento desde o ano passado em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

O CD funciona no modelo Fullfilment. Nesta modalidade, o Mercado Livre se torna responsável por todo o processo logístico do processo de compra, desde o estoque de produtos, ao pós-venda. Com isso, a empresa deixa de depender de terceiros para realizar as entregas e pretende fazer com que as encomendas cheguem aos clientes com maior velocidade. Quem for de Salvador ou RMS, por exemplo, deve receber os produtos no mesmo dia ou, no máximo, após 24h.

Além disso, esse novo modelo promete entregas mais rápidas para toda a região Nordeste, que também passará a ser contemplada com frete grátis em alguns produtos.

A instalação do novo Centro de Distribuição gerou pelo menos 500 empregos com sua chegada à Bahia. O investimento no novo equipamento, que tem 56 mil metros quadrados, foi de aproximadamente R$ 90 milhões. A empresa contou com apoio institucional do Governo da Bahia, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e da Fazenda.