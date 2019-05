Mercado Municipal de São Cristóvão será inaugurado em cinco meses

Daqui a cinco meses, o bairro de São Cristóvão se une às outras localidades mais populares de Salvador, como Cajazeiras e Liberdade, conhecidas pelo comércio informal, a também contar com um Mercado Municipal. O equipamento deve ordenar todo o comércio de rua da região.

O Mercado Municipal de São Cristóvão fica localizado na Avenida Aliomar Baleeiro, próximo à Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, em São Cristóvão. O terreno do estabelecimento, que terá R$ 2.209.290,81 de recursos investidos, foi objeto de uma disputa judicial entre a prefeitura e os antigos proprietários do evento, de acordo com ACM Neto, que assinou a ordem de serviço para construção do equipamento na manhã desta sexta-feira (3).

"Já vinha tentando fazer o mercado há muito tempo, lutávamos por esse terreno e, finalmente, conseguimos a liberação da Justiça para dar continuidade à implantação. Vai ser essencial para São Cristóvão, porque aqui na [avenida] principal nós temos um aglomerado de comerciantes, pais e mães de família, precisam trabalhar, mas esse amotoado acaba trazendo problemas de mobilidade", afirmou Neto.

Projeto é elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (Foto: Reprodução)

O prefeito apontou a locomoção dos pedestres como uma das maiores pontos a serem melhorados a partir da relocação dos trabalhadores até o novo ponto de venda, também na avenida principal do bairro. Para o prefeito, alguns comerciantes são resistentes à saída da rua por uma questão de costume e comodidade, o que o gestor acredita que pode mudar, após início do funcionamento.

"Nós sabemos que as pessoas estão ali fora, na calçada, a custo não de malandragem, mas de muito trabalho e é por essa valorização desse trabalho informal que nós acreditamos que é possível harmonizar o ordenamento da cidade. Não adianta tirar o ambulante dali e colocar em qualquer lugar", reiterou o prefeito.

Outros mercados

Atualmente, Salvador conta com seis mercados entregues pela prefeitura, são eles os de Itapuã, Periperi, Cajazeiras, 2 de Julho, Liberdade e Água de Meninos, sendo o sétimo o de São Cristóvão. Vítima de um incêndio, no entanto, o de Cajazeiras, passa por um processo de requalificação a ser concluído, segundo a prefeitura, ainda esse semestre.

Além dos mercados, a capital também dispõe das feiras de Cosme de Farias, Castelo Branco e o Camelódromo da Baixa dos Sapateiros, todos comércio ordenado. O prefeito ACM Neto afirmou que, em breve, também estarão em funcionamento os mercados de São Miguel e Jardim Cruzeiro, que estão em fase final de reforma e requalificação, respectivamente.

O projeto do Mercado de São Cristóvão foi elaborado e será acompanhado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).