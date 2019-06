Mercados da Súecia boicotam produtos brasileiros em protesto a Bolsonaro

Se você for tentar comprar algum produto brasileiro na Suécia pode ter problemas para encontrá-los. Uma rede de supermecados sueca anunciou que boicotará todos os produtos do brasileiros.

A atitude do grupo Paradiset é um protesto contra a autorização em massa de novos agrotóxicos pelo governo do presidente da República Jair Bolsonaro (PSL). Apenas em 2019, 197 produtos que já receberam aval do Ministério da Agricultura, sendo 26% deles proibidos na União Europeia, devido aos danos à saúde humana e ao meio ambiente.

“Precisamos parar Bolsonaro, ele é um maníaco. Quando li a notícia da liberação de tamanha quantidade de agrotóxicos por ele e pela ministra [da Agricultura] Tereza Cristina, fiquei tão enfurecido que enviei um e-mail a toda a minha equipe, com a ordem ‘boicote já ao Brasil'”, disse o presidente do grupo Paradiset, Johannes Cullberg, à rádio francesa RFI.

A rede de mercados já tirou de suas prateleiras os produtos de origem brasileira como manga, limão, água de coco, marcas de café e uma barra de chocolate que contém 76% de cacau brasileiro em sua composição.

No seu pedido de boicote, Cullberg pediu ainda que outros fornecedores entrem no projeto: “Não podemos em sã consciência continuar a oferecer alimentos do Brasil a nossos consumidores, num momento em que tanto a quantidade como o ritmo da aprovação de novos agrotóxicos aumenta drasticamente no país”.

“Não posso escolher o presidente do Brasil, mas posso escolher o que vou comer”, ressaltou Cullberg.