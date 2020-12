Mercedes-AMG GT 63 S chega ao Brasil por R$ 1.683.900

O nome do carro é pomposo: Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+, e mais, faz para da edição especial Carbon. Esse é o mais novo modelo que a marca alemã está oferecendo no mercado brasileiro para quem puder pagar R$ 1.683.900. E ele estreia no país depois de estabelecer um novo recorde para sua categoria no trajeto conhecido como “Green Hell” no circuito de Nürburgring.

O grande destaque da edição Carbon são as peças em fibra de carbono no aerofólio traseiro fixo, capas dos retrovisores externos, teto fixo e capa de cobertura do motor, combinando a busca por redução de peso, com melhorias aerodinâmicas e a alta performance.

O coupé de quatro portas acelera de 0 a 100 km/h em 3,2 segundos Com 5,05 metros de comprimento, esse Mercedes pesa 2.120 kg O interior mescla tecnologia com esportividade (Fotos: Daimler)

Para impulsionar a máquina, o fabricante optou por um motor V8 de 4 litros que entrega 639 cv de potência, entre 5.500 rpm e 6.500 rpm, e 91,7 kgfm de torque, entre 2.500 rpm e 4.500 rpm. Há ainda um pacote aerodinâmico AMG, que inclui difusores dianteiro e traseiro otimizados, e saídas de ar no para-choques traseiro.

Os equipamentos de série também estão disponíveis, como o AMG Track Pace, sistema de telemetria similar ao utilizado na Fórmula 1, além de itens de segurança ativa, como o sistema de condução semiautônoma.



CORREDOR VERDE

A Neoenergia está instalando 18 postos de recarga para carros elétricos e híbridos plug-in em seis capitais do Nordeste.

A iniciativa irá beneficiar setenta municípios, entre eles Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal. Serão 12 eletropostos nas rodovias - um deles em Massarandupió, na Linha Verde (BA-099), e seis em shoppings de Salvador, Recife e Natal.

No total, serão 1.091 quilômetros de estradas, o que vai facilitar viagens com os veículos completamente elétricos, que rodam, atualmente, menos de 500 km com uma carga completa.

TEST DRIVE AVANÇADO

A Volvo quer ampliar o conceito de eletrificação e, a partir de janeiro, vai emprestar gratuitamente, por até quatro dias, todos os modelos híbridos do seu portfólio no Brasil: os SUVs XC40, XC60 e XC90 e os sedans S60 e S90.

“Qualquer pessoa com uma CNH válida poderá ter acesso a nossos veículos híbridos para conhecer as tecnologias e ver como tudo isso já é realidade”, afirma Rafael Ugo, diretor de marketing da Volvo Car Brasil.

O interessado precisa se cadastrar no site volvolovers.com.br e vai receber o veículo abastecido e carregado. O programa vai começar em São Paulo e poderá ser expandido para outras praças.

BUGGY E SUV EM ALTA

Um estudo do Mercado Livre referente ao mês de setembro de 2020, aponta um aumento de 101% na intenção de compra de buggys, em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, o Mercado Livre registrou o dobro de interessados nesses anúncios - que contemplam buggys novos e usados.

Outra categoria que teve um aumento na demanda foi o SUV. Em setembro, o número de visitas cresceu 135%, em relação a abril.

AGENDAMENTO E PAGAMENTO

A Renault começou a oferecer o agendamento e o pagamento das revisões via WhatsApp. Com apenas um “oi” ou um “quero agendar minha revisão” para o número (41) 99848-2002, o cliente já recebe, instantaneamente, uma resposta da ferramenta totalmente integrada com agendas das concessionárias de todo o Brasil.

Informando apenas a placa, o sistema busca todas as informações necessárias para prosseguir com o agendamento. O cliente agenda, se informa sobre o que será checado e quanto vai pagar pelo serviço. A possibilidade de pagar pelo site continua ativa.

CAMPEÕES DO ANO

Ainda restam dias úteis neste ano, mas algumas categorias já estão com os campeões garantidos. O Chevrolet Onix é o líder geral e o Onix Plus é o primeiro entre os sedãs. Na briga dos SUVs, o Volkswagen T-Cross está na frente do Jeep Renegade. Nas picapes, a Fiat Strada é a primeira colocada com folga.