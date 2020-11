'Merecemos esse triunfo', diz Elias após jogo contra o Botafogo

Em mais um jogo pouco enérgico do Bahia, o time contou com um pouco de sorte e venceu o Botafogo por 1 a 0 com gol aos 53 minutos do segundo tempo. Rodriguinho, de pênalti, garantiu os 3 pontos para o Tricolor.

O gol do Tricolor saiu após o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes confirmar no VAR o toque de mão de Marcelo Benevenuto após um forte chute de Gilberto. Na hora da cobrança, o camisa 10 do Bahia colocou a bola de um lado e o goleiro foi para o outro.

Após o apito final, o volante Elias comentou sobre o esforço da equipe buscar o resultado e disse que o time “mereceu o resultado”.

“Nós criamos várias oportunidades, é só acertar o pé para fazermos os gols. Nós merecemos esse triunfo hoje”, comentou na saída de campo.

Com o calendário apertado, Elias também ressaltou o cansaço por conta da sequência de jogos na última semana. O Bahia entrou em campo três dias após golear o Melgar pela Sul-Americana. “Toda a equipe vem de desgaste. Principalmente pela partida de quinta. Mas encaramos esse compromisso e vencemos”, finalizou Elias.

O triunfo colocou o Bahia na 14ª colocação com 22 pontos e um jogo a menos. A partida atrasada da 19ª rodada é contra o Fortaleza, e será disputada na próxima quarta-feira (11), às 18h45, na Arena Fonte Nova.