Mesa redonda discute mercado de investimentos na era digital em Salvador

Os baianos que estão atentos ao mundo dos negócios no ambiente virtual terão a chance de se atualizar no assunto durante a Convenção Upgrade Digital, que acontece na próxima quinta-feira (12), das 8h às 13h, na Casa do Comércio, em Salvador.

Esta edição contará com uma mesa redonda com o tema "Como manter confiança no mercado de investimentos? Os impactos nas vendas de varejo, serviço e turismo".

As incrições são feitas através do site oficial do evento e, no dia, será necessário doar, na porta do encontro, 3kg de alimentos não perecíveis para ter acesso à convenção. A comida arrecadada será revertida para as Obras Sociais de Irmã Dulce (Osid).

Durante a mesa redonda haverá painéis com os seguintes temas:

"Compartilhamento, alcance massivo e distribuição de conteúdos digitais, o que muda com a LGPD?" - Painel com o Alexsandro Régis, Parceiro Google Developers; Diretor geral da empresa da Vevo (Hub Norte/Nordeste), Gestor de projetos e desenvolvimento de novos negócios e mais de 20 anos de experiência no mercado da tecnologia da informação.

"Investimento digital: sua inclusão na construção de patrimônio ao alcance de objetivos estabelecidos” - Painel com a Michele Grave, Sócia da ADX Invest (único escritório credenciado ao BTG Pactual no Nordeste), onde atua como Assessora de Investimentos Private.

“Rentabilização da notícia na era digital” - Painel com a Marta Sousa, Coordenadora de Comunicação, Assinaturas e relacionamento do Jornal Correio (Rede Bahia), maior jornal do Nordeste em circulação.

"O poderoso papel da mulher empreendedora e empresária frente às inovações" - Painel com a Rosemma Maluf, Sócia diretora do Shopping Bahia Outlet Center. Coordenadora da Câmara da Mulher Empresária da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia – FECOMÉRCIO-BA.

"O Olhar atento do profissional de marketing desafiando a velocidade do ambiente digital" - Painel com o Antônio Netto, Sócio-diretor da @Gallusba, diretor Executivo do @Ciwwic, Professor da Universidade Salvador(Unifacs) e Especialista em Negócios Digital.

Convenção Upgrade Digital

Onde: FECOMÉRCIO, Auditório no 3º andar da Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves

Quando: Quinta, 12 de setembro, das 8h às 13h

Inscrições: www.institutoorbehumano.com

Quanto: 3kg de alimentos não perecíveis precisam ser apresentados na porta do evento