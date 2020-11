Mesmo com policiamento reforçado, homem é morto a tiros no bairro de São Caetano

Um homem foi morto a tiros no começo da noite desta sexta-feira (27), no bairro de São Caetano, na localidade da Ladeira do Cacau, no sentido Largo do Tanque. A identidade da vítima não foi divulgada. O bairro tem vivido dias de conflito armado e está sob policiamento reforçado após uma sequência de mortes e assaltos. Na última quinta-feira (26), motoristas rodoviários protestaram contra a falta de segurança e deixaram de ir até o fim de linha de ônibus. O serviço já foi restabelecido.

O homem foi socorrido para o Hospital Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo, onde o óbito foi constatado, segundo disse a Polícia Civil. A autoria e motivação ainda são desconhecidas e serão investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios.

Nesta semana, a Polícia Militar tem realizado no bairro de São Caetano a Operação Visibilidade, feita durante a madrugada com abordagens em pontos de ônibus e outras áreas estratégicas. A corporação reforçou as ações por lá, sobretudo nas localidades da Capelinha de São Caetano, Goméia e Boa Vista.

Segundo a PM, o objetivo é combater o tráfico de drogas e a criminalidade no local. A operação conta com efetivo da 9ª CIPM, que cobre a área, e o apoio da Rondesp BTS.

Neste último mês, o bairro foi o que mais registrou mortes na cidade, somando 11 óbitos com este, conforme dados levantados dos boletins diários de crimes violentos da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O CORREIO fez contato com o Centro Integrado de Comunicação (Cicom) das polícias, que recebe as ligações do 190, e foi informado de que até mesmo dados simples sobre o crime — como se o óbito foi causado por disparos de arma de fogo ou arma branca e se os suspeitos teriam chegado à pé, moto ou carro — teriam que ser solicitados à SSP e Polícia Civil. Normalmente, não existe essa restrição.

O veículo também solicitou detalhamento do crime à Polícia Militar, mas não teve retorno até esta publicação.