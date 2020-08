Mesmo paralisado, Jacob Blake está algemado em hospital, diz pai

O pai de Jacob Blake, o homem negro que foi baleado pelas costas por um policial branco em Kenosha, Winsconcin, nos EUA, disse que o filho está algemado ao leito no hospital. Também chamado Jacob Blake, ele contou à CNN que o filho segue paralisado da cintura para baixo.

Na quarta, o pai visitou o filho e conseguiu conversar um pouco com ele, mas não muito, por conta dos medicamentos para dores que Blake está tomando e o deixam sonolento e desconexo. "Meu filho está lutando pela vida", afirmou.

Segundo as autoridades, Blake foi preso na tarde domingo, quando um policial atirou nele sete vezes. Não foi informado se há e quais são as acusações contra ele.

O pai diz também não saber porque o filho está algemado. "Por que eles colocaram aquele aço frio no tornozelo do meu filho?", diz. "Ele não conseguiria se levantar mesmo se quisesse. É um pouco exagero algemá-lo", diz.

O caso provocou revoltas e manifestações em Kenosha e outras cidades americanas.

Seguno o The New York Times, três filhos de Blake, com idades de 3 a 8 anos, estavam na parte de tràs do carro que Blake tentava entrar quando foi baleado.

"Na cabeça dele, ele só queria tirar seus filhos do perigo, mas antes que pudesse tirá-los do carro, estava contando os disparos", afirma o pai da vítima. "Ele disse que estava contando. Acho que ele perdeu a consciência por volta do quarto ou quinto (tiro)".

Blake tem ferimentos nos intestinos, vértebras estilhaçadas e fragmentos de bala na medula espinhal. Ele já passou por algumas cirurgias, mas o pai diz que ainda não se sabe se a paralisia que está sofrendo é temporária ou permanente.