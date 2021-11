Mesmo presa, Flordelis é pedida em casamento por produtor musical

Presa por suspeita de envolvimento no assassinato do ex-marido, Flordelis está noiva de outro pretendente. O eleito é o produtor musical Allan Soares.

Os dois estão juntos há alguns meses e decidiram, de acordo com o jornal Extra, dar esse novo passo no relacionamento. O rapaz, de 25 anos, até atualizou o status nas redes sociais, onde agora há a palavra “noivo”, ao lado de uma aliança.

A ex-deputada, de 60 anos, está presa desde agosto, acusada de ser a mandante do assassinato do ex-marido, Anderson do Carmo.

Dois filhos da ex-parlamentar foram considerados culpados no crime. Ambos apontam a participação de Flordelis no caso.

Allan, que acredita na inocência da ex-deputada, não esconde os sentimentos em relação a ela. “É amor”, disse ele, recentemente.