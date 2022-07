Mestrado da UNIFACS investe em olhar integral sobre políticas públicas

Para fortalecer a contribuição com a qualificação de agentes atuantes junto às ações estruturantes promovidas não só pelo setor público, mas também pela iniciativa privada e o terceiro setor, a UNIFACS criou em 2015, o Mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas, que tem por objetivo capacitar profissionais das mais variadas procedências disciplinares para a formulação, seleção, implementação e avaliação de políticas públicas.

Segundo o professor doutor José Gileá, coordenador do mestrado, o perfil profissional de quem costuma buscar pelo curso é variado, mas tem principalmente advogados, administradores, economistas e gestores públicos das mais variadas formações. "Nas aulas, os mestrandos desenvolvem competências e habilidades para atuar no campo das políticas públicas, das PPP´s, dos negócios públicos que envolvem organizações não governamentais, da arquitetura da boa governança e na busca de maior eficiência na aplicação dos recursos públicos e privados", explica. "O mestrado vai munir os profissionais da capacidade de propor soluções e ajustes que contribuam para executar ou mesmo aperfeiçoar as políticas públicas, mitigando suas disfunções e aumentando sua eficácia", completa.

A dinâmica das aulas, de acordo com coordenador, busca privilegiar uma visão interdisciplinar dos conteúdos abordados nas aulas, envolvendo dois professores na mesma sala. "Trazemos dois professores para a sala de aula, às vezes com formações iguais, às vezes com formações diferentes. O objetivo dessa abordagem é permitir ao aluno diferentes pontos de vista sobre o mesmo conteúdo", diz José Gileá. "Analisar as questões sob diferentes perspectivas é fundamental para que os mestrandos possam ter uma visão integralizada das políticas públicas, já que estamos abordando ali ações que tem diferentes efeitos sobre diferentes campos da sociedade", afirma.

Com duração de 24 meses e enfoque voltado para a pesquisa e a formação profissional, o Mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas da UNIFACS conta com três linhas principais: Políticas Públicas e Desenvolvimento; Modelos e Sistemas de Governança no Setor Público e Privado; e Direito, Democracia, Transparência e Avaliação.

Pandemia e os novos horizontes

Uma das fundadoras do mestrado, a doutora Vanessa Brasil explica que o período da pandemia foi de grande desafio tanto para professores quanto para alunos do curso, porém o momento atípico possibilitou também uma expansão nos horizontes de pesquisa e estudos. "A pandemia mudou a nossa rotina da noite para o dia, acelerando processos e demandando uma capacidade de adaptação rápida que nunca tínhamos experienciado antes", explica. "Não foi fácil ficar em casa isolados, sem a interação e aquela mentoria que por vezes vai além do aspecto acadêmico. Mas essa oportunidade nos deu uma abertura incrível", comenta.

Apesar do impacto nas pesquisas de campo, a possibilidade de levar a pesquisa para o campo virtual aumentou ainda mais a capacidade dos pesquisadores em agrupar dados. "Os alunos começaram a atuar através de ferramentas como o Google Forms, e apesar disso comprometer aspectos como a percepção da expressão do entrevistado e da influência do ambiente nas respostas, o lado quantitativo foi beneficiado", diz. "Se antes o aluno, pela própria dinâmica de campo, conseguia entrevistar entre 10 e 30 pessoas, virtualmente eles passaram a entrevistar 200. As mentorias seguiram fortes e acredito que experimentamos um modelo que não volta atrás. Muitos pesquisadores que estavam com projetos voltados para campo agora querem migrar para o online", aponta Vanessa.

As inscrições para o Mestrado em Direito, Governança e Políticas Públicas da UNIFACS estão abertas. Confira mais informações no site unifacs.br/mestrado-doutorado/direito-governanca-e-politicas-publicas/.



