Meta não cumprida: aplicação da vacina contra a covid-19 causa divergência na Bahia

A média de aplicação de primeiras doses da vacina contra a covid na Bahia está em 82,4%. Pouco mais de 565 mil baianos receberam o imunizante, o que totaliza 3,7% da população. Só que 109 cidades aplicaram menos do que 75% do estoque até agora. Há ainda quatro que não chegaram a aplicar nem 50% do que receberam - São José do Jacuípe, Cachoeira, Planalto e Guaratinga.

As informações foram extraídas do painel de acompanhamento da vacinação da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). Esse percentual de 75% é requisito para que os municípios recebam novo lote da vacina, que deve chegar ainda esta semana, de acordo com o Ministério da Saúde.

Entretanto, o CORREIO entrou em contato com esses quatro municípios e todos eles alegaram que os dados da Sesab estão incorretos. Em São José do Jacuípe, a coordenadora de vigilância da secretaria de saúde, Eliane Lima, informou que a cidade recebeu 604 doses e aplicou 474. Só havia no estoque, ontem, 130 vacinas - 80 guardadas para a aplicar a segunda dose e 50 para aplicar a primeira dose em idosos entre 75 e 79 anos. O percentual de uso das doses aplicadas/recebidas estaria então, pelos dados da prefeitura, em 78,4%. Já a Sesab alega que o município aplicou somente 35,1%, com 407 recebidas e 143 aplicadas.

A secretaria municipal de saúde discute com a coordenação do núcleo regional de saúde para saber o motivo da desatualização dos dados. “O que foi dito pelo núcleo regional de saúde é que bastava registrar os dados no SI-PNI web que migrava para os demais sistemas, mas, pelo que a gente está observando, não está. Então a gente precisa saber de onde eles estão puxando esses dados, porque essa informação não é real”, garante a coordenadora Eliane Lima.

A mesma indignação é compartilhada pela secretária de saúde da cidade, que teme que a vacinação possa ser prejudicada, sem o envio de novas doses. “A gente quer tentar entender o que está acontecendo, porque já fizemos uma revisão no sistema para ver se tinham doses faltando a ser digitadas, foi feita a conferência paciente por paciente, buscamos todos os dados dos papéis e não encontramos. Não tem nenhuma dose estocada na nossa rede de frios”, reforça a secretária de saúde de São José de Jacuípe, Nayara Barros. Todos os idosos acima de 80 anos foram vacinados, segundo Nayara.

O município, que fica no Centro-Norte da Bahia, a quase 300 quilômetros de Salvador, tem cerca de 10 mil habitantes e registrou mais oito casos da covid-19 nesta terça-feira (9). O total de infectados da doença é de 340, sendo 32 ativos – 31 em isolamento domiciliar e um internado. A prefeitura diz que não houve óbitos até agora, mas o registro feito pela Sesab é de duas mortes. A secretária de saúde diz que um dos casos não era morador da cidade, mas foi considerado como tal, e o outro ela desconhecia. Sem hospital ou unidades de média complexidade, os pacientes mais graves têm que ser transferidos para a cidade de Capim Grosso ou Jacobina.

Em Planalto, no Centro-Sul baiano, o coordenador de imunização, Carlos Alexandre, também afirma que o dado da secretaria estadual está equivocado. Segundo ele, que acompanha os esquemas de vacinação, foram aplicadas 1.267 das 1.500 vacinas recebidas, ou seja, o município aplicou 84,4% do estoque até hoje perla manhã. No sistema da Sesab, o número estaria em 37,6% - 1.010 recebidas e 380 aplicadas. “A gente manda um relatório para o núcleo regional todos os dias, não entendo o porquê de esse dado está desatualizado. Se a vacina chega segunda, a gente quer vacinar até o final da semana, não quer estocar vacina, a gente quer correr contra o tempo para poder vacinar o máximo de pessoas. Até porque, se não vacinar, não chegam novas doses”, rebate Alexandre.

De acordo com o coordenador de imunização, dos 190 idosos acima de 90 cadastrados na cidade, 170 foram vacinados. Já os idosos acima de 80 anos, pelo que se tem registrado até agora, são 650 no município. Nessa faixa etária, a secretaria conseguiu vacinar 528. Nem todos trabalhadores de saúde foram imunizados, pelo município não ter recebido vacinas suficientes. Dos 387 cadastrados, só 194 tomaram o imunizante. Planalto registrou 7 novos casos da covid-19 nesta terça-feira (9). Ao todo, são 948 casos confirmados, 887 curados, 14 óbitos e 47 pessoas estão em recuperação. Outros três cidadãos estão nos leitos de estabilização do município, que só tem um respirador. A cidade tem pouco mais de 26 mil habitantes.

No caso de Guaratinga, no Sul do estado, o número que consta no painel da Sesab está correto: foram 680 vacinas. Contudo, o município aplicou 433 doses e não 303, como indica a pasta. A coordenadora de imunização, Adriele Rodrigues, é quem acompanha toda a vacinação no município. A equipe que vai nas casas imunizar os idosos é composta somente por ela, o motorista e um técnico de enfermagem, que faz a aplicação das doses. “Acompanho tudo, cada vacina, cada dosezinha que é aplicada, justamente para não correr risco e aplicar em uma faixa etária errada, para não prejudicar nem a eles [moradores], nem a gente”, narra a coordenadora.

Adriele conta como é difícil dar vazão às ampolas recebidas, por conta de o município ter 6 distritos na zona rural. O mais perto deles, único em que a secretaria foi até agora, fica a 24 quilômetros da sede. O mais distante deles fica a cerca de 130 quilômetros - é mais do que a distância de Salvador para Feira de Santana. Além disso, não é todo dia que a secretaria de saúde tem carro para a vacinação, pois o equipamento é revezado entre todos os serviços de saúde.

Dentre os 433 vacinados, 272 pessoas receberam a primeira dose e 91 receberam a segunda. Restam 15 de um total de 189 trabalhadores de saúde adquirirem o imunizante. A cidade, que tem cerca de 20 mil habitantes, teve 930 casos da covid-19 até então. Desses, são 882 recuperados, 24 casos ativos, 18 suspeitos e duas pessoas estão internadas. Foram 24 óbitos da infecção, de acordo com boletim epidemiológico desta segunda-feira (8).

Assim como nos outros municípios, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, a informação da Sesab está desatualizada, segundo a secretária de saúde Maria José. “Essa informação está muito defasada, mas, se tratando se pandemia, não é de se estranhar, porque as demandas são fora do cotidiano normal, é muita coisa ao mesmo tempo e estamos em guerra”, rebate.

Ela também não tinha o dado mais recente, já que a equipe estava reduzida, com profissionais em quarentena, então a atualização só viria amanhã (9). Porém, ela informou que, das 1.390 doses recebidas, 1.257 foram aplicadas na semana passada entre a primeira e segunda dose, e que 230 vacinas estavam em estoque. Já a Sesab informa que foram 1.280 doses recebidas e apenas 584 aplicadas, ou seja, o percentual estaria em 45,6%. Cachoeira, segundo a secretária, já vacinou todos os idosos acima de 90 anos e os trabalhadores de saúde da linha de frente.

De acordo com o último boletim epidemiológico do município, que tem mais de 33 mil habitantes, teve 809 casos da covid-19 confirmados. Desses, são 659 estão recuperados, 135 casos estão ativos e 49 são suspeitos. Foram 15 óbitos da infecção até o momento.

Em Brotas de Macaúbas, no Centro-Sul da Bahia, o mesmo problema. A Sesab aponta que 53,3% das vacinas foram aplicadas – 168 das 315 recebidas. A secretária de saúde Geovana Castro afirma que, na verdade, foram 900 doses aplicadas das 1000 recebidas. Ou seja, a Sesab não atualiza os dados da cidade desde o recebimento da segunda remessa de vacinas. Geovana garante que o sistema é atualizado diariamente. Os trabalhadores de saúde já foram todos imunizados e restam metade dos idosos acima de 75 anos. A cidade teve 809 casos da covid-19 confirmados. Desses, são 659 estão recuperados, 135 casos estão ativos e 49 são suspeitos. Foram 15 óbitos da infecção até o momento.

Secretaria muda de entendimento

A Sesab respondeu ao CORREIO, por meio de nota, que os dados apresentados no painel de vacinação “estão de acordo com o informado pelas secretarias municipais de saúde no sistema”. A secretaria, que havia informado, em fevereiro, que os municípios que tivessem aplicado mais de 75% das doses recebidas teriam prioridade no recebimento de novo lote, disse que essa medida deve ser confirmada por decisão da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), instância que reúne representantes das secretarias municipais e estaduais de saúde da Bahia.

Na época, a Sesab disse que o percentual ideal de aplicação de doses deve ser de 100% e que “tem que avançar o mais rápido possível, na medida que chegarem novas doses. No que tange a imunização (por vacina) a cobertura sempre tem que ser maior do que 95% do público-alvo”. Agora, a pasta diz que, caso seja confirmado, em CIB, que só os municípios que vacinaram 75% ou mais receberão novas doses, “a Sesab reforçará a conferência dos dados junto às secretarias municipais de saúde”.

Municípios com menor aplicação de doses de vacina (fonte: Sesab)

São José do Jacuípe - 35,1% - 407 recebidas e 143 aplicadas

Planalto - 37,6% - 1.010 recebidas e 380 aplicadas

Guaratinga - 44,6% - 680 recebidas e 303 aplicadas

Cachoeira - 45,6% - 1.280 recebidas e 584 aplicadas

Brotas de Macaúbas - 53,3% - 315 recebidas e 168 aplicadas

Casa Nova - 55,7% - 2.110 recebidas e 1.176 aplicadas

Encruzilhada - 55,8% - 797 recebidas e 445 aplicadas

Ibipitanga - 56,3% - 480 recebidas e 270 aplicadas

Conde - 56,5% - 790 recebidas e 446 aplicadas

Buerarema - 57,2% - 1.256 recebidas e 719 aplicadas



*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro