Metralhadora e pistola são apreendidas e suspeito é morto pela PM na RMS

Uma metralhadora calibre 9mm, um pistola calibre 40 e munições foram apreendidas na manhã desta segunda-feira (28), pela Rondesp RMS, no município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Na ação, um suspeito foi morto em troca de tiros com a PM.

Os armamentos foram encontrados com um traficante, no distrito de Pitanga. "Recebemos uma denúncia sobre uma confusão por conta da disputa do tráfico. No mesmo momento fomos averiguar a informação e no local nos deparamos com cerca de seis indivíduos armados, onde conseguimos alcançar um integrante do bando", explica o comandante da unidade, major Fabrício Oliveira.

Na tentativa de fuga durante a abordagem, acrescenta o major, os suspeitos atiraram contra a viatura. Houve revide e troca de tiros. Um dos suspeitos foi baleado e morreu.

Com ele, além dos armamentos também foram apreendidos carregadores para a metralhadora e a pistola, um rádio comunicador e porções de maconha e cocaína. A ocorrência foi registrada na Corregedoria da Polícia Militar.