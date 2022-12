Metrô de Salvador agora terá Wi-Fi em todas as estações; saiba como acessar

Os clientes do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas já contam com Wi-Fi gratuito em todas as estações de metrô. O serviço que utiliza a tecnologia de última geração, está disponível nos mezaninos e nas plataformas de embarque e desembarque. A iniciativa é viabilizada dentro da parceria entre a CCR Metrô Bahia e o Governo do Estado da Bahia.

Essa nova geração de rede sem fio permite mais conexões simultâneas e proporciona uma melhor experiência de navegação na rede e no desempenho para vídeos e outros aplicativos.

“O serviço de Wi-Fi disponível em nossas estações de metrô reforça o compromisso da CCR Metrô Bahia com a Inovação, buscando oferecer ainda mais conforto e acessibilidade aos clientes”, explica Julio Freitas, gerente executivo de Arrecadação e Contratos da concessionária.

O gestor também destaca o investimento contínuo para melhorar cada vez mais a experiência do passageiro. “Já oferecemos hoje, por exemplo, a recarga do Cartão Integração pelo Zap do Metrô e o sistema que informa o tempo do Próximo Trem a chegar”, completa.

Como acessar?

Para ter acesso ao Wi-Fi nas estações de metrô, basta o cliente se conectar à rede “ConectaBahia” e efetuar um cadastro simples com nome, CPF, endereço de e-mail válido e senha de acesso. Depois desse cadastro inicial, o cliente poderá acessar o serviço em qualquer estação sem a necessidade de um novo cadastro.

O acesso concedido é de 10 minutos por cada conexão, podendo ser renovado. Dois links são dedicados para esse serviço.

O projeto não contempla cobertura em terminais de ônibus.