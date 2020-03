Metrô de Salvador intensifica limpeza nos vagões contra o coronavírus

O metrô de Salvador também começou uma campanha de combate a transmissão do novo coronavírus. Os agentes intensificaram a limpeza dos vagões, e campanhas educativas em TV Trem, Mub Digital e Banners nas estações destacam a importância da prevenção de doenças. As mensagens são fruto de uma parceria com órgãos de saúde.

Em nota, a CCR Metrô Bahia, empresa que administra o sistema, afirmou que intensificou de limpeza de trens e áreas comuns, e a reposição de sabonetes líquidos em todas as estações de metrô e terminais de ônibus administrados pela concessionária.

“A CCR Metrô Bahia integra, juntamente com todos os operadores sobre trilhos do Brasil, Comitê Estratégico visando o monitoramento constante, alinhamento e harmonização das medidas tomadas, bem como medidas em casos de contingência”, afirma.

A empresa disse também que adotou medidas para treinamento de equipes, para ajudar no esclarecimento e atendimento aos passageiros e colaboradores.