Metrô de Salvador pode ter novas estações na Barra e Campo Grande 

Três anos após iniciar sua operação comercial, o sistema metroviário de Salvador pode passar por nova ampliação. Estudos de viabilidade técnica e econômica estão sendo realizados para que a Linha 1 do sistema - que atualmente liga a Lapa à Estação Pirajá - ganhe duas novas estações: Campo Grande e Barra.

A informação foi divulgada pelo governo do estado nesta quinta-feira (25) durante o programa Papo Correria, transmitido ao vivo pelas redes sociais.

O governador Rui Costa informou que além das estações da região da Brasilgás, na BR-324, e de Águas Claras/Cajazeiras, que já estão previstas e terão as obras iniciadas no segundo semestre deste ano, quer estender a Linha 1 do metrô, com dois novos pontos de embarque e desembarque de passageiros no Campo Grande e na Barra.

O sistema atualmente tem 33 km de linha metroviária divididos em 20 estações de duas linhas - a segunda indo do Acesso Norte ao Aeroporto, passando por toda a Avenida Paralela.

O Metrô de Salvador iniciou a operação assistida na Linha 1 em 11 de junho de 2014 e inaugurou a operação comercial em 2 de janeiro de 2016.

Hoje, segundo a concessionária CCR Metrô, o modal funciona todos os dias da semana, das 5h à meia-noite, inclusive nos feriados. Ele tem capacidade para transportar 500 mil passageiros/dia e transporta mais de 370 mil passageiros/dia.

Desde a inauguração já foram transportados mais de 177 milhões de usuários nos quatro anos de operação.