Metrô terá esquema especial domingo para festa pela canonização de Irmã Dulce

Cerca de 55 mil pessoas devem ir à Arena Fonte Nova no próximo domingo (20) para participar da primeira celebração no Brasil pela Canonização de Irmã Dulce. Quem for usar o metrô pra se locomover, contará com um esquema especial. A concessionária CCR Metrô Bahia informou que preparou uma estratégia especial de operação e segurança. Vai aumentar a quantidade de trens na operação e reduzir o intervalo entre eles, de acordo com a demanda. Também haverá o reforço nas bilheterias para assegurar o atendimento a todo o público. A Estação Campo da Pólvora de Metrô fica a 400 metros do local do evento.

A programação cultural e religiosa do evento na capital baiana contará com apresentações musicais, espetáculo teatral e missa presidida pelo Arcebispo Dom Murilo Krieger. Entre as atrações, destaque para a participação dos cantores e Embaixadores de Irmã Dulce, Margareth Menezes, Waldonys, Saulo, Tuca Fernandes e Padre Antônio Maria durante a encenação do espetáculo “Império de Amor”.

Para garantir a segurança e orientar o público, a CCR Metrô Bahia fará o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs), realizará o monitoramento eletrônico por mais de 2 mil câmeras das estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, e terá o apoio da Polícia Militar nas áreas de acesso e entorno do sistema.

As imagens são acompanhadas em tempo real diretamente do Centro de Controle Operacional (CCO) do metrô e das Salas de Supervisão Operacional (SSOs) de cada estação. Além disso, a concessionária contará com um colaborador dedicado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, para eventual acionamento contingencial junto às forças de segurança pública, caso seja necessário.

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas é integrado com os ônibus urbanos e metropolitanos. Para evitar filas e garantir a integração tarifária, a dica é adquirir o cartão do metrô para ida e volta, com antecedência. A tarifa do metrô é de R$ 3,70. Quem já tem o Cartão Integração do Metrô, pode antecipar a recarga nas bilheterias das estações ou nas máquinas de autoatendimento disponíveis em todas as estações, podendo pagar, inclusive, com cartão de débito e crédito das bandeiras Visa, Mastercard, Hiper e Elo.

O cartão avulso, que dá direito a uma única passagem, também pode ser comprado antecipadamente em qualquer bilheteria. Outra facilidade é a possibilidade de adquirir cartões pré-carregados nas máquinas vending machines instaladas nas estações. Os clientes também podem utilizar os cartões de integração Metropasse e SalvadorCARD no metrô.

O sistema metroviário também conta com uma estrutura completa de primeiros socorros. Todas as estações possuem salas, recursos e aparelhos apropriados para esse atendimento. A equipe de agentes é treinada e capacitada para atuar como brigadistas e prestar o devido atendimento aos clientes, sempre que necessário. Em alguns casos, os próprios agentes fazem a condução do cliente para atendimento médico em unidade hospitalar mais próxima da ocorrência. O encaminhamento é feito em viaturas próprias que ficam distribuídas em pontos estratégicos do sistema.

Guia do usuário do metrô

Para viajar tranquilo, o usuário do metrô deve ficar atento às orientações, conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 15.197, que proíbe:

· Fumar ou manter aceso cigarro, acender fósforos ou isqueiro;

· Consumir bebidas alcoólicas;

· Entrar ou permanecer sem camisa ou sem calçados;

· Portar arma de fogo ou materiais inflamáveis, explosivos ou corrosivos;

· Ultrapassar a faixa amarela de segurança da plataforma, a não ser para entrar e sair do trem quando este já estiver parado e com as portas abertas;

· Colocar os pés nas paredes das estações, bancos e laterais dos trens;

· Quebrar, danificar, sujar, escrever ou desenhar nas instalações e equipamentos pertencentes à Concessionária;

· Utilizar aparelhos sonoros, tocar instrumentos ou emitir falas e cantos que atrapalhem a perfeita audição dos serviços de sonorização.

Em caso de dúvidas, o cliente pode entrar em contato com a Central de Atendimento da CCR Metrô Bahia no 0800 071 8020.