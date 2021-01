'Meu cachê era de R$ 800', relembra Tays Reis sobre Banda Vingadora

‘As pessoas que eu menos tive contato hoje estão mais próximas a mim’, diz @eutaysreisoficial sobre amizades de #AFazenda - Pouco mais de um mês após a final do reality rural, Tays Reis já mudou de estado para atender às demandas de trabalho e contou sobre as relações que construiu dentro do confinamento e o futuro na carreira. Quem acompanhou A Fazenda 20 viu que a baiana era muito próxima à Jakelyne e Mariano, mas aqui fora o grupo não tem se encontrado. “Eu e Mariano foi muita maldade aqui fora, o carinho que tenho por ele é de irmão”, pontuou Tays sobre as suposições de um affair entre os dois apontadas por fãs do casal Malyne.



Ela é a entrevistada deste mês da coluna #babadeira de @nereida_albernaz . Assista ao vídeo da entrevista da cantora que fez sucesso com o single #paredãometralhadora e atualmente namora o cantor @biel.

Durante o confinamento, em conversa com outros peões, a baiana revelou que o cachê por show em A Vingadora, na época do Hit Metralhadora, era de R$ 800 e que nunca ganhou nada pelo clipe no youtube. Apesar disso, ela garante que a banda foi uma escola, mas pontua “Espero não cometer os mesmos erros”.