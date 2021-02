'Meu estilo de jogo é agressivo', apresenta-se David, do Vitória

Nada de mudança. O Vitória entrará em campo contra o Atlético de Alagoinhas com o mesmo time da estreia no Campeonato Baiano. Ao menos foi o que os treinos dos últimos dias indicaram. O técnico Rodrigo Chagas comanda nesta manhã a última atividade com foco na segunda partida do estadual. A bola rola na quarta-feira (24), às 16h, no estádio Carneirão.

Depois de empatar com o Unirb em 3x3 no jogo de abertura, o Leão busca o primeiro triunfo no torneio. Para isso, contará com a empolgação de um atacante promovido ao elenco profissional há apenas duas semanas. "Meu estilo de jogo é agressivo. Gosto de partir pra cima do adversário", avisa David, que já fez um gol antes mesmo de conceder sua primeira entrevista, na sala de imprensa da Toca.

Fã de Mbappé, o jogador de 21 anos estreou como profissional na quarta-feira passada (17) e mostrou serviço logo de cara. Titular, marcou o segundo gol rubro-negro diante do Unirb. Na ocasião, outros dois jogadores revelados nas categorias de base também estufaram a rede. Samuel abriu o placar e Ruan Nascimento fez o terceiro.

David admitiu que a recém-promoção interfere um pouco dentro das quatro linhas, mas garantiu estar se esforçando para amenizar isso. "Sempre carrega um peso. Subindo agora para a equipe principal, às vezes fico com receio de errar, mas estou trabalhando".

Em 2020, David defendeu o Vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior e, posteriormente, foi titular em 17 partidas do Brasileiro sub-20, parte delas sob o comando de Rodrigo Chagas, que treinava a categoria antes de assumir o time principal na disputa da Série B.

O atacante conta que o fato de já conhecer o técnico ajudou na adaptação a essa nova fase. "Tive o apoio do professor que, desde a base, me deu confiança. Quando eu subi, o grupo também me deu apoio". É com essa confiança que ele voltará a vestir a camisa titular, novamente no Carneirão. Palco da estreia contra o Unirb, o estádio também é mando de campo do Atlético.

Para David, isso ajudará no novo confronto. "A gente jogou lá na semana passada e viu um pouco da dificuldade do campo, mas campo é ruim para as duas equipes. Podemos sair de lá com os três pontos", projeta.

Com um ponto somado, o Vitória divide o terceiro lugar na tabela com o Unirb. A Juazeirense lidera e o Atlético é vice-líder, ambos com três pontos.

David terá nova oportunidade, assim como todos os titulares da estreia. Como o jogo contra o Vitória da Conquista, que seria disputado no último sábado (20), foi adiado por causa do surto de covid-19 no elenco conquistense, os jogadores estão descansados.

A tendência é que o técnico Rodrigo Chagas passe a rodar o time a partir do final de semana, quando o clube passará a disputar não apenas o Baiano, mas também a Copa do Nordeste. O rubro-negro estreia no regional no sábado (27), às 16h, quando recebe o Santa Cruz, no Barradão.

O Vitória deve entrar em campo diante do Atlético com Yuri, Van, João Pedro, Wallace e Leocovick; João Pedro, Fernando Neto e Eduardo; Vico, Samuel e David. Com renovação de contrato pendente, o goleiro Ronaldo seguirá fora da lista de relacionados.