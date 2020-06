Miguel Otávio: mais uma criança negra morta vítima do racismo

Mais uma criança negra morta vítima sim do racismo! Não queremos falar apenas sobre esse tema, mas o Brasil não nos dá descanso. Miguel Otávio Santana Silva, cinco anos, morreu ao cair do 9° andar de um prédio de luxo em Recife, onde a mãe trabalhava como doméstica (mesmo em período de quarentena).



Enquanto a patroa fazia unhas, a mãe de Miguel foi levar o cachorro para passear. A criança desesperada para ver a mãe começou a chorar. A patroa, incapaz de se sensibilizar com Miguel, ficou com a manicure e o mandou, sozinho, pegar o elevador! Uma criança de cinco anos!



Resultado? O garoto ficou perdido, sem entender como pegar o elevador e acabou indo para o nono andar, de onde provavelmente, segundo o delegado do caso, viu a mãe passeando com o cachorro e caiu do prédio. A patroa foi indiciada por homicídio culposo, pagou 20 mil de fiança e responde em liberdade. Eu não acredito em um sistema de justiça que culpabiliza sempre um lado da história: a parte pobre e preta.



A mãe de Miguel viverá a vida toda presa dentro dessa dor, do sofrimento de ter sido obrigada a trabalhar durante a quarentena e por conta do trabalho ter de tirar os olhos do filho. Ela viverá com essa dor e se perguntando se foi culpada e ela não tem culpa de tentar sobreviver! É disso que falo quando comento que Vidas Negras Importam é mais que hashtags.



É a população preta e pobre que segue trabalhando, pegando ônibus, se arriscando para ter o próprio sustento. Não temos paz. Não temos direito de ficar em casa em um período pandêmico. Sem justiça não há paz? Mas qual justiça? Qual paz?????

#JustiçaPorMiguel

#MiguelOtávio #RacismoNão

#VidasNegrasImportam

#blacklivesmatter

Texto originalmente publicado no Instagram e replicado com autrização da autora.

*Midiã Noelle é jornalista e colunista do CORREIO

