Milionário promete bancar passagem de quem quiser ir a ato pró-Bolsonaro

Fundador da rede de lojas de varejo Gazin, o empresário Mário Gazin, gravou um vídeo onde promete custear a viagem de quem aceitar protestar em favor do presidente Jair Bolsonaro, no dia 7 de setembro, em Brasília.

Na pauta, além do apoio ao presidente, os manifestantes também devem discutir temas antidemocráticos, como a destituição de membros e até fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso Nacional. O desejo deste grupo mais radical é a implementação de uma ditadura militar no país chefiada por Bolsonaro.

No vídeo, Mário Gazin indica que pagará o ônibus de quem se dispor a fazer a viagem. Ele alugou uma frota que sairá da frente da sede da empresa, numa cidade no interior do Paraná.

Em outro vídeo, Gazin aparece ao lado de Valdemir Zago, da Zaeli alimentos, e de outros empresários da região, para convocar manifestates a irem para os atos antidemocráticos. "Todos precisam se empenhar, porque se não fizermos agora...", diz Zago, "...vai sofrer depois", complementa Gazin.

Dono de uma rede de lojas de varejo cujo faturamento já superou os R$ 4 bilhões no último ano, Gazin é conhecido por ser um defensor ferrenho de Jair Bolsonaro. Além disso, ele é amigo do presidente e de outros empresários como Luciano Hang, dono da Havan.